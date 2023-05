Trenord: boom di passeggeri nei giorni festivi rispetto al 2019

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Nei weekend di Pasqua e nei giorni 25 aprile e primo maggio i viaggiatori che hanno scelto i treni Trenord per i propri spostamenti sono cresciuti di molto rispetto al 2019. Lo rende noto la stessa Trenord "I dati - sottolinea l'azienda - confermano che in Lombardia cresce costantemente l'uso del treno nel tempo libero, che ha superato le frequentazioni rilevate prima della pandemia". Nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta, quest'anno hanno viaggiato in treno complessivamente oltre 934mila passeggeri, il 3,7% in più rispetto agli stessi giorni di festività nel 2019, quando erano stati 900mila. Martedì 25 aprile Trenord ha trasportato oltre 381mila passeggeri, cioè il 30,8% in più rispetto al 2019, quando erano stati 291mila. Lunedì 1° maggio, complici il maltempo e interruzioni di linee per lavori infrastrutturali, hanno viaggiato 245mila passeggeri, il 6,8% in meno rispetto al 2019, quando furono 263mila. Trenord - ricorda l'azienda - effettua il sabato oltre 2.030 corse; la domenica e nei festivi oltre 1690. Dal 1° aprile l'azienda ferroviaria lombarda ha potenziato il servizio sulle linee dirette verso i laghi di Garda, Maggiore, di Como, per fare fronte all'aumento dei passeggeri per turismo. (ANSA).