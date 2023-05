Torna Radio Italia Live, a Milano Tiziano Ferro e Ramazzotti

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Dieci artisti per una serata di musica dal vivo sotto la Madonnina. Torna con la decima edizione il concerto di Radio Italia Live che si terrà a Milano, in Piazza Duomo, sabato 20 maggio alle 20.40 e poi raddoppierà con la data di Palermo, Foro Italico, venerdì 30 giugno.

Gli artisti che animeranno il palco di Milano sono stati svelati nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune. Sul palco di Radio Italia Live sotto la Madonnina saliranno: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai. Questo concerto "è un grande regalo alla città - ha osservato il sindaco Giuseppe Sala - e c'è stata la costanza di arrivare al decimo anno migliorando sempre. Sarà come sempre una grande gioia".

Sul palco a presentare la serata ci saranno ancora una volta Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu mentre nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti, ci sarà la conduttrice Manola Moslehi e ad intercettare l'entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice Daniela Cappelletti. Anche quest'anno la sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

"Sono convito che canterà chi sarà in piazza e chi starà a casa - ha commentato Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia - , con un evento che si potrà seguire in tv, radio e sui social". Le persone in piazza "sono tante ma è una piccola parte dell'audience del concerto - ha aggiunto Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale di Radio Italia - che lo scorso anno ha sfiorato i 9,2 milioni di persone". Quello di questa edizione "è un concerto disarmante, trasversale e di grande livello - ha commentato Achille Lauro -, che rappresenta davvero quella che è la musica di oggi. Grazie a Radio Italia perché sostiene questo patrimonio del paese che è la musica. Per me Milano è come una seconda casa, una città aperta ai giovani che crede nelle idee e dove le cose sono possibili. Sarà un concerto incredibile". (ANSA).