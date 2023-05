Sfila a Milano La bellezza ritrovata di Antonio Marras

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Sfila domani a Milano 'La bellezza ritrovata', quella di 31 donne, di cui 19 con diagnosi oncologica, che alle 18.30 porteranno in passerella, nella Loggia di Palazzo Giureconsulti, le loro storie di coraggio e bellezza.

La sfilata della Civil Week è organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L'Oréal Italia, La Roche-Posay, L'Oréal Professionnel Paris e con ACTO Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus, Go5 Per mano con le donne Onlus.

Le protagoniste porteranno in scena gli abiti disegnati dallo stilista Antonio Marras. Le creazioni sartoriali sono state elaborate a partire da un abito o un accessorio che le donne hanno individuato perché denso di ricordi di particolari momenti vissuti durante la loro vita. Da questi elementi è partita l'attività creativa di Marras che per l'occasione ha dato vita a tuniche su cui sono stati applicati frammenti degli abiti delle donne. "Ho chiesto a queste donne - racconta lo stilista di Alghero - di regalarmi un abito e delle parole. Abbiamo preso questi elementi, li abbiamo "smembrati" e sono diventati quasi delle cartine geografiche dove ritrovare le tracce delle loro esistenze, del loro dolore per riscoprire speranza e bellezza".

A intervallare la sfilata l'attrice Federica Fracassi, che reciterà i messaggi e i pensieri condivisi da queste donne che saranno anche protagoniste di un intenso momento di preparazione: dall'abbigliamento al make-up, dalle acconciature alle prove, come vere modelle. (ANSA).