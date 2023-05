Qatargate, indagata a Milano anche la commercialista di Panzeri

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Nell'inchiesta milanese, autonoma rispetto a quella belga sul Qatargate, è indagata per riciclaggio anche Monica Rossana Bellini, la commercialista di Antonio Panzeri, ex europarlamentare tra i protagonisti dell'indagine di Bruxelles. Da quanto si è saputo da fonti qualificate il nome della professionista si aggiunge a quelli di Manfred Forte e Dario Scola, i primi iscritti nel fascicolo aperto a marzo a Milano, in quanto ritenuti presunti prestanome di Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri, e dei suoi familiari. L'indagine riguarda in particolare circa 300mila euro arrivati alla Equality, società prima partecipata dalla commercialista e dal fratello e dal padre di Giorgi, le cui quote sono poi passate a Forte e Scola. (ANSA).