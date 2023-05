Mr.Rain, un lungo tour da Sanremo a Sangiovanni

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Si è chiusa ieri sera sul palco del Fabrique di Milano una prima parte del Supereroi Tour di Mr.Rain. L'artista, tra le rivelazione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi, sarà poi di nuovo live a luglio e agosto con un tour estivo di oltre venti date che lo porteranno in giro per tutta l'Italia. Il Supereroi Tour si concluderà il 18 novembre al Mediolanum Forum di Milano con un concerto-evento. La voce di Fiori di Chernobyl, 9.3, Meteoriti e Ipernova, ieri sera ha presentato anche il nuovo singolo La fine del mondo, per il quale a collaborato con Sangiovanni, anche lui arrivato a sorpresa sul palco milanese.

"Le date finali di questa parte di tour sono state magiche - ha raccontato Mr. Rain a margine del live - e la collaborazione con Sangio nasce sulla stima reciproca". (ANSA).