Milano-Cortina, Malagò: 'Sono servite due città per battere la Svezia'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Siamo in un periodo di transizione che per noi significa affrontare le complicazioni. Le Olimpiadi invernali hanno 6-7 mesi in meno di tempo per organizzarle. Non sono pochi, sei mesi, quando giochi una partita che dura sei anni e mezzo. In sei anni e mezzo abbiamo incontrato due anni di covid: rendetevi conto la complicazione". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando dell'organizzazione dei prossimi Giochi invernali durante "La Notte delle Idee", evento su Parigi 2024 e il ritorno dei Giochi in Europa, organizzato dall'Ambasciata di Francia in Italia. "Ma come siamo arrivati poi a Milano-Cortina? Un caso più unico che raro - ha aggiunto Malagò -. C'è sempre stata una sola città a ospitare i Giochi. Noi abbiamo dovuto metterne due e agganciarci perché le montagne della Lombardia da sole non ce la facevano, per vincere contro la Svezia che si è ritrovata un rivale inaspettato come noi". (ANSA).