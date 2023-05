La new wave della moda italiana in mostra a Tirana

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Sarà inaugurata l'8 maggio a Tirana Fashion Panorama - The Italian New Wave, una mostra che vuol dare visibilità alle nuove generazioni di stilisti italiani che è un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, curato da Vogue Italia.

L'intento è raccontare la moda italiana contemporanea attraverso la visione e il lavoro di 10 stilisti - ACT N°1, Gisèle, Cormio, lessico familiare, Magliano, Marco Rambaldi, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, SSHEENA - che, pur rielaborando la tradizione artigianale in modo inedito e con linguaggi e modalità innovativi, hanno saputo mantenere un rapporto saldo ed integrato con le altre industrie culturali e creative italiane.

La mostra, fruibile gratuitamente dal pubblico internazionale, si compone di un'esposizione di foto, create ad hoc per questo progetto, e immagini di repertorio, affiancate da contenuti audio-visivi dedicati al lavoro dei 10 talenti coinvolti.

Fashion Panorama sarà inaugurata l'8 maggio a Tirana presso il Center for Openness And Dialogue (COD), presso cui rimarrà esposta fino al 2 giugno e vedrà nuove aperture internazionali per i prossimi due anni. (ANSA).