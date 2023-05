Al via progetto di restituzione di Dils 'This Is My Milano'

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Un progetto di 'give back', di restituzione alla città e ai suoi quartieri, cui Dils, azienda di real estate, ha deciso di devolvere tra il 2 e il 3% degli utili ogni anno. L'iniziativa 'This is my Milano', già partita sul territorio, è stata presentata oggi al Teatro Franco Parenti da Giuseppe Amitrano, CEO e fondatore di Dils, insieme ad Andrée Ruth Shammah, direttrice e anima del Teatro, e altri.

"Il nostro è un progetto di responsabilità sociale, un modo diverso di fare impresa, per noi oggi - spiega Amitrano - è importante stare vicino alla città dove lavoriamo e cui dobbiamo tutto. Abbiamo deciso di farlo individuando quelle tantissime realtà del mondo dell'arte, del sociale, della cultura, dello sport che tanti non conoscono, perché ognuno di noi ha la sua Milano e questo progetto intende anche sottolineare l'importanza del quartiere come piccola città". "Chiamarli quartieri e non periferie è già una rivoluzione" interviene Shammah, auspicando un contagio virtuoso, invocato dallo stesso Amitrano, che invita altre aziende a seguire l'esempio di give back di Dils.

Oltre al sostegno economico ad associazioni ed enti no profit radicati sul territorio, ci sono anche sei "Racconti di Quartiere" multimediali e 6 podcast con la voce narrante di Giorgio Terruzzi e in collaborazione con Chora Media.

Il primo quartiere coinvolto è Porta Romana e ai Bagni Misteriosi il 7 maggio si terrà un primo evento aperto alla città con laboratori, workshop, animazione, incontro con alcune associazioni. Dils contribuisce anche all'ampliamento, in corso, del Teatro Franco Parenti, grazie al quale sarà realizzata una nuova sala e sistemato l'ingresso su Largo Franco Parenti.

Sempre a Porta Romana è legato un altro protagonista del progetto, Giacomo Poretti, che cura la direzione artistica del Teatro Oscar, supportato da Dils, che contribuirà ad allestire una sala sperimentale per i giovani. (ANSA).