A Milano rassegna di cinema all'aperto contro il razzismo

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Il cinema come strumento di coesione sociale e per combattere il razzismo è protagonista di 'Non così lontano, cinema d'Africa, Asia e America Latina', la stagione del cinema all'aperto dell'associazione milanese di promozione sociale Nuovo Armenia.

Ogni ingresso all'arena all'aperto di via Livigno a Milano costa 5 euro, che vengono interamente riutilizzati per le attività associative e la ristrutturazione del bene pubblico in cui risiede l'associazione. Al centro della rassegna film non distribuiti in Italia, tradotti e sottotitolati per l'occasione, e ospiti da tutto il mondo. Molte delle pellicole in cartellone saranno disponibili anche in streaming su MymoviesONE per 48 ore.

Si inizia il 10 maggio con un approfondimento sul movimento Black Lives Matter a 10 anni dalla fondazione con la proiezione del film "Stonebreakers" di Valerio Ciriaci e Isaak J. Liptzin, documentaristi che vivono negli Stati Uniti e che saranno presenti in sala.

"Stonebreakers" racconta i conflitti intorno ai monumenti di Cristoforo Colombo, dei Confederati e dei Padri Fondatori, sorti negli Stati Uniti durante le proteste per l'uccisione di George Floyd e le elezioni presidenziali del 2020.

"Ancora una volta è il cinema che ci offre una possibilità di dialogo e di conoscenza", spiegano Antonio Augugliaro, Silvia Pellizzari e Giovanni Franzoi, direttori artistici della rassegna con la quale "affronteremo il tema del razzismo come sempre alla nostra maniera, con il cinema, che ci insegna ad ampliare lo sguardo oltre i nostri confini, ci guida verso un noi sempre più globale e meno locale: è un linguaggio popolare, universale e trasversale, facilita la conoscenza delle realtà sociopolitiche in cui le sue storie sono ambientate stimolando la curiosità e il dialogo, anche tra le diverse culture che abitano il territorio in cui Nuovo Armenia è radicato". (ANSA).