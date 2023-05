A Milano camion solo di notte o con sensori per l'angolo cieco

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - A Milano i camion e i mezzi pesanti potranno circolare solo di notte in determinati orari o in alternativa durante tutto il giorno ma solo se possiedono i sensori per l'eliminazione dell'angolo cieco. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere della Lista Sala Marco Mazzei, dopo i recenti episodi di cronaca che hanno portato alla ribalta la sicurezza di pedoni e ciclisti in città come la morte di Cristina Scozia, investita in bicicletta da una betoniera in pieno centro. L'ultima di una serie di vittime della strada. Il documento invita e sollecita il sindaco, Giuseppe Sala e la sua giunta ad adottare tutte le misure possibili per impedire che altri incidenti causati dall'angolo cieco dei mezzi pesanti provochino nuove vittime in città. In particolare consentendo l'accesso in Area B solo ai mezzi pesanti che siano dotati di appositi kit per l'eliminazione dell'angolo cieco.

Se i camion saranno sprovvisti di questi sensori potranno circolare solo di notte, dalle 22 alle 6 del mattino.

"Il Comune farà tutto ciò che è possibile, che ci è concesso e anche di più per garantire la sicurezza a pedoni e ciclisti in questa città - ha assicurato l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi -. Ogni supporto in termini di strumenti tecnologici che possa aiutare è nelle nostre intenzioni e in quelle del sindaco". (ANSA).