A Limbiate una giornata con i cani guida per ipovedenti

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Uno speciale evento aperto al pubblico per conoscere da vicino il mondo dei cani guida è stato organizzato il 6 maggio alla sede dei Lions di Limbiate dal Servizio Cani Guida dell'associazione e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus, con il sostegno di Arcaplanet.

Un "Puppy Walker" e un Pet-Parent ipovedente condivideranno le proprie esperienze con i partecipanti, che avranno anche la possibilità di conoscere da vicino la realtà dei cani guida e tutto il mondo dell'addestramento mirato al sostegno dei Pet parent non vedenti. Oltre a visitare la struttura, i presenti potranno assistere ad una dimostrazione dell'addestramento di un cane guida.

Grazie al contributo di euro 75.000 che Arcaplanet ha raccolto con l'attività nel mese di dicembre, nel corso dell'evento saranno addestrati e consegnati tre cani guida ad altrettanti ipovedenti. (ANSA).