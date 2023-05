Trame Sonore, la grande musica da camera accende Mantova

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La grande musica da camera torna a invadere Mantova. Propone un ricco calendario di appuntamenti con nomi di spicco della scena internazionale a musica l'undicesima edizione di Trame Sonore, che dal 31 maggio al 4 giugno animerà tutti i luoghi d' arte della città. La kermesse proporrà in cinque giorni 150 concerti, 350 cameristi, oltre 4000 ore di musica. Alfred Brendel, ospite d'onore; Alexander Lonquich, artista in residenza, Martha Argerich, ospite speciale e l'Orchestra da Camera di Mantova come anima e cuore pulsante del festival… intorno a loro si muoveranno tanti musicisti giovani, appassionati italiani e stranieri.

Scenario delle esibizioni i gioelli del patrimonio mantovano, da Palazzo Ducale a Palazzo Te, Palazzo Castiglioni, Santa Barbara, Rotonda di San Lorenzo, per inoltrarsi fino Palazzo D'Arco, Biblioteca Teresiana, Teatro Bibiena. Tra le star il violinista Barnabás Kelemen, il violoncellista Nicolas Altstaedt, le voci di Ljuba Bergamelli, Laura Catrani o Gemma Bertagnolli, i quartetti Hermes e Prometeo, i Solisti della NDR Elb Philharmonie, Marco Rizzi, Herbert Schuch, Maurizio Baglini, Jennifer Stumm, Andrea Lucchesini, Pablo Barragan, Roberto Prosseda, Silvia Chiesa, Lawrence Power, i giovani talenti del Mozarteum.

L'Orchestra da Camera di Mantova il 2 giugno ospiterà sul podio il giovane direttore milanese Michele Gamba per la sinfonia Scozzese di Mendelssohn. Trame Sonore riconferma anche quest'anno il format del concerto breve guardando al pubblico nuovo e proporrà approfondimenti affidati a musicologi e divulgatori. La vera sorpresa è Martha Argerich, icona del pianismo mondiale, per la prima volta ospite del Festival, si esibirà tra Palazzo Ducale e Teatro Bibiena in date e repertori che verranno svelate solo all'ultimo momento. (ANSA).