Scala, il 18 giugno Barenboim torna sul podio della Filarmonica

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Il 18 giugno Daniel Barenboim torna a sorpresa sul podio della Filarmonica della Scala con un concerto straordinario tutto dedicato a Schubert. Il direttore, che lo scorso 21 aprile è stato nominato cittadino onorario di Berlino e che della Filarmonica è socio onorario, dopo un periodo lontano dal podio per problemi di salute che lo hanno portato a cancellare molti impegni, sta iniziando ad abituare a queste sorprese il pubblico milanese. Lo scorso 15, 16 e 18 febbraio ha infatti sostituito all'ultimo Daniel Harding che per dei problemi di famiglia non aveva potuto dirigere i concerti in programma nella stagione sinfonica del teatro. Il 18 giugno Barenboim dirigerà la Sinfonia numero 8 Incompiuta e la numero nove La Grande di Schubert. Proprio con Schubert, Barenboim aveva concluso la sua esperienza di direttore musicale alla Scala nel dicembre 2014 quando, tra le rappresentazioni del Fidelio di Beethoven, aveva proposto il ciclo delle Sonate per pianoforte in quattro serate.

È però la prima volta che Barenboim affronta le Sinfonie con i complessi scaligeri: alla Scala aveva infatti diretto solo la Grande nel 1997 con la Staatskapelle Berlin.

I biglietti saranno in vendita dal 4 maggio a partire dalle 12 online e in biglietteria. (ANSA).