Sardone (Lega), 'aggredita a sassate in campo rom di Milano'

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "Con una troupe di Mediaset, per il programma Fuori dal Coro, sono stata aggredita a sassate dai rom residenti nel campo di via Monte Bisbino a Milano durante un sopralluogo". Lo denuncia in una nota l'europarlamentare della Lega e consigliera comunale di Milano, Silvia Sardone.

"Diversi bambini e adolescenti, aizzati dagli adulti, ci hanno lanciato di tutto: sassi, massi e persino mattoni. I rom ci hanno anche tirato acqua per mandarci via da quella che considerano loro proprietà privata - aggiunge -. Spiace constatare, per l'ennesima volta, che i bambini e i ragazzi siano indirizzati agli insulti, alla violenza, all'illegalità e alla delinquenza. In altri contesti questi ragazzi sarebbero stati tolti alle famiglie, dove sono i servizi sociali? Qui un ragazzo di 17 anni, spingendomi, mi ha detto: 'Tanto sono minorenne'".

"Il senso di impunità all'interno di questo insediamento irregolare è a livelli estremi: il modello, non a caso, è la giovane Romina Jovanovic che in soli 25 anni di vita ha collezionato 25 arresti per furti e borseggi sfruttando gravidanze e allattamenti - conclude -.Monte Bisbino è un covo di educazione all'illegalità, delinquenza e degrado: cosa aspetta il Comune di Milano per chiuderlo una volta per tutte? Zone franche come queste, nel 2023, non possono esistere a Milano. Sala imposti il navigatore e venga a farsi un giro qui, a due passi dall'area Expo: scoprirà che da queste parti non servono ciclabili o piazze tattiche ma il ripristino delle minime condizioni di vivere civile". (ANSA).