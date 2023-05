Per 18 serate Milano bar e locali diventano teatri

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Amleto roso dai dubbi al bar, ma anche in pizzeria; Macbeth aizzato dalla moglie in una sala da ballo, Romeo e Giulietta che si giurano amore eterno in un circolo Arci: torna per una nuova stagione in 18 serate a Milano TDB, acronimo di Tournée da bar, impresa sociale che ha lo scopo di portare il teatro direttamente agli spettatori nei luoghi della quotidianità.

La stagione primaverile è tutta dedicata a Shakespeare. Si comincia dal 9 al 14 maggio con Amleto, nuova produzione con Davide Lorenzo Palla, musiche e accompagnamento dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu e la regia di Riccardo Mallus, con tappe fra l'altro a Mosso, nella zona di via Padova, la cascina nascosta del parco Sempione e il Redo Merezzate Food Hub al Mare culturale urbano, alla perifereria Sud Est della città.

Si proseguirà dal 16 al 21 maggio con Macbeth con Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro al pub Oh la la in zona Corvetto e U/N locale palco cucina / Piazza Napoli, mentre la conclusione sarà dal 23 al 28 maggio con Romeo e Giulietta con con Elisabetta Raimondi e Stefano Iagulli e l'accompagnamento musicale dal vivo Luigi Napolitano. (ANSA).