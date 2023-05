Nel 2022 per Sanpellegrino 2,5 miliardi di valore condiviso

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Il gruppo Sanpellegrino ha generato 2,5 miliardi di valore condiviso nel 2022, il 10% in più rispetto all'anno precedente. "Un significativo contributo al sistema socio-economico italiano" lo ha definito l'ad del gruppo Michel Beneventi.

Dallo studio 'Sanpellegrino crea valore per l'Italia" realizzato da Althesys Strategic Consultant, emerge che Sanoellegrino e l'indotto contribuiscono, con 918 milioni di euro, allo 0,2% delle entrate fiscali dello Stato italiano e concorre a creare 44.180 posti di lavoro, che corrispondono allo 0,17% degli occupati totali in Italia nel 2022.

Il valore condiviso creato da Sanpellegrino (la cifra corrisponde allo 0,13% del Pil italiano) vale quasi 3 volte il fatturato di gruppo. Il valore generato corrisponde circa al 28% della produzione del comparto delle acque minerali, succhi e bevande analcoliche e al 2% della produzione dell'industria alimentare del Paese.

I 2,5 miliardi sono composti da 310 milioni di euro di ricadute dirette del gruppo, 1.365 milioni di euro di ricadute indirette dalle attività della filiera e 817 milioni di euro di ricadute indotte. Inoltre, il 96% delle ricadute del valore condiviso creato non è trattenuto dall'azienda ma distribuito a Stato, altre aziende dell'indotto e lavoratori.

"Ogni euro di valore condiviso creato da Sanpellegrino in fase di produzione - ha sintetizzato Beneventi - ne genera 5,8 sull'intera filiera. Non dobbiamo poi dimenticare i benefici che derivano sul fronte dell'occupazione: per ognuna delle nostre persone, l'azienda genera in maniera indiretta o indotta circa 29 posti di lavoro, per un totale di 44.180 impieghi complessivi". "Da sempre la nostra politica aziendale, orientata alla creazione di valore condiviso, ci spinge a scelte strategiche di crescita e di investimento per favorire uno sviluppo economico, ambientale e sociale, a beneficio delle comunità e dei territori in cui operiamo - ha aggiunto - E i risultati dello studio Althesys confermano la bontà delle nostre scelte". (ANSA).