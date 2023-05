Intesa, parte la nuova edizione di Up2Stars per 40 startup

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Prende il via la seconda edizione di Up2Stars, il programma dedicato alla valorizzazione e alla crescita delle startup innovative in Italia, ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, che coinvolgerà 40 giovani realtà imprenditoriali.

Con una quota di mercato sulle startup innovative pari a quasi il 32%, per il gruppo bancario, "crescita e innovazione del sistema imprenditoriale sono obiettivi essenziali", evidenzia Virginia Borla, executive director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. "Da un lato sosteniamo lo sviluppo del sistema produttivo tradizionale, dall'altro interveniamo sulle leve di competitività attraverso l'innovazione tipica delle startup, in linea con gli obiettivi fulcro del Pnrr". Dopo la prima edizione di Up2Stars - che si conclude oggi con un evento a Milano e ha visto la candidatura di oltre 600 startup, di cui 40 selezionate - "rinnoviamo il programma estendendo la collaborazione ai Centri nazionali di ricerca e ai Partenariati estesi, ed ampliando l'orizzonte delle startup grazie a prospettive di internazionalizzazione, con la creazione di un ampio ecosistema dell'innovazione", anche grazie alla collaborazione con il Centro di Innovazione Italiano a San Francisco, istituito presso Innovit. La seconda edizione di Up2Stars si focalizzerà su quattro nuovi temi, strategici per l'economia del paese: dall'applicazione delle tecnologie nel settore idrico e nella gestione dell'acqua (watertech) alle energie rinnovabili; dall'intelligenza artificiale per la trasformazione aziendale all'Iot per infrastrutture e mobilità.

(ANSA).