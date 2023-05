Incendio di un magazzino, evacuata palazzina di 8 piani

(ANSA) - VIMODRONE, 03 MAG - Minuti di paura nel pomeriggio a Vimodrone (Milano) per l'incendio di un magazzino al piano terra di una palazzina di 8 piani. L'edificio, in via Santa Rita 63, è stato evacuato dai vigili del fuoco, giunti sul posto con sei mezzi. Sul luogo del rogo anche Carabinieri, polizia locale, 118 e auto medica, ma nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. (ANSA).