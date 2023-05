Fontana: 'Entro l'estate 400 vigilantes sui treni in Lombardia'

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "Entro l'estate 1.500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini": il presidente della Regione Attilio Fontana lo ha annunciato sui social.

"Governo e Regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili. Adesso - ha aggiunto - è il momento di portare i vigilantes anche nei treni delle Ferrovie Nord e su questo stiamo lavorando con il ministro Piantedosi. Avanti così!". (ANSA).