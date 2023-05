Droga dal Nord Europa, Bruzzaniti: 'Milano mi spetta di diritto'

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "Milano mi spetta di diritto". E' una una delle frasi di Bartolo Bruzzaniti, tra i protagonisti (latitante) dell'indagine su un imponente narcotraffico di stupefacenti che stamane ha portato la Gdf ad eseguire una raffica di misure cautelari disposte dal gip Stefania Donadeo. A citare l'intercettazione è stata la coordinatrice della Dda milanese Alessandra Dolci in conferenza stampa. "Affermare che 'Milano mi spetta di diritto' - ha sottolineato - significa mettere la bandierina su Milano e dire che chi vuole trafficare si deve rivolgere a me".

L'indagine, collegata con altre delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Genova e Reggio Calabria, e che vede pure il coordinamento della Dna, "dà conto della centralità del mercato milanese, vero e proprio epicentro per l'importazione, l'occultamento e smistamento dello stupefacente" e anche "del ruolo di appartenenti o vicini alla 'ndrangheta, veri e propri leader del mercato della droga nel territorio nazionale". Una delle piazze individuate è a Quarto Oggiaro.

A testimoniare il "radicamento storico sul territorio" della famiglia Bruzzaniti, diventata nel tempo "unico punto di riferimento delle organizzazioni criminali che controllano le più importanti piazze di spaccio dell'area metropolitana" è una serie di intercettazioni che ricorre negli atti dell'inchiesta coordinata anche dal pm Gianluca Prisco. Tramite Sky Ecc, a dimostrazione dell'alta tecnologia usata per le comunicazioni, sono state captate alcune frasi di Bartolo Bruzzaniti: "No problema compa, Milano se abbiamo prezzo prendo città e tutta".

Oppure "Compa, se ho prezzo Milano statevi sereno che li mandiamo in pensione". E infine: "Compa, i grossisti di Milano per il 70 per cento sono tutti amici miei da 30 anni". (ANSA).