Calcio: Palladino "Di Gregorio un fenomeno, l'errore non conta"

(ANSA) - MONZA, 03 MAG - Raffaele Palladino non usa mezzi termini per scagionare il portiere Di Gregorio, il cui errore con i piedi è costato al Monza il momentaneo svantaggio con la Roma: "Di Gregorio è un fenomeno, non me ne frega niente se sbaglia queste cose", sentenzia categorico l'allenatore dei brianzoli. "Se decidiamo di impostare da dietro, va bene così.

Se decidiamo questo, deve continuare a farlo. Mi arrabbierei se non lo facesse". (ANSA).