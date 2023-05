Bucci: 'Liguria, Lombardia e Piemonte unica città metropolitana'

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - "Dal punto di vista geografico c'è la concreta possibilità di creare il Nord Ovest italiano, poi dal punto di vista sociale ed economico e alla fine anche amministrativo come 'macro' Regione". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci alla V edizione degli 'Stati generali della logistica del Nord Ovest' a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte.

"Da Minneapolis a Saint Paul, due città 'unite', ci sono 156 chilometri - ha detto Bucci -, da Genova a Milano ci sono 133 chilometri, da Genova a Torino 145 chilometri, quindi vuol dire che potremmo essere un'unica grande città metropolitana. Le grandi città del mondo sono così - sottolinea -. Non vuol dire essere tutti concentrati in un centro, vuol dire essere multicentrici in un tessuto organizzato come unica grande città metropolitana".

Bucci ha poi ricordato "i 10 miliardi di euro di investimenti pubblici in programma a Genova" anche grazie al Pnrr, con in primis i lavori in corso del nuovo Terzo Valico ferroviario e domani la posa della prima pietra della nuova diga del porto del capoluogo ligure. (ANSA).