Scuola Futuro Lavoro partecipa alla Civil Week 2023 a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Scuola Futuro Lavoro parteciperà alla Civil Week 2023, con un incontro nella sua sede in via Ondina Valla 2 venerdì 5 maggio, dalle 15 alle 17, dal titolo "Latitudinem scholae. Buone pratiche di didattica inclusiva".

Civil Week 2023 è la manifestazione che si svolgerà dal 4 al 7 maggio, a Milano, dove cittadini attivi, organizzazioni del Terzo settore, scuole faranno vivere il proprio impegno civico attraverso iniziative diffuse in tutto il territorio metropolitano. L'iniziativa è organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie, Csv Milano Ets, Forum Terzo settore Adda Martesana, Altomilanese e Milano, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona.

Il tema scelto per l'evento-festa della cittadinanza attiva, alla quarta edizione, è "Io mi prendo cura. Persone, territorio, ambiente" e racconta la voglia di mettersi in gioco raccontando e valorizzando chi già si assume la responsabilità di chi ha bisogno, dei più fragili, del quartiere, dell'ambiente.

Quest'anno sono previsti 460 eventi e saranno coinvolte 64 scuole.

La manifestazione è suddivisa in due palinsesti: "Capire", organizzato dalla redazione del Corriere della Sera per ascoltare, discutere, riflettere, racconta il senso civico dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni, delle aziende e di tutti quelli che partecipano alla costruzione del bene comune; "Vivere" promuove il senso civico, il valore della cittadinanza attiva e la passione per il bene comune presenti nelle molteplici iniziative diffuse nell'area metropolitana milanese, che ogni giorno contribuiscono a costruire comunità più coese, accoglienti che si prendono cura del territorio e dei più fragili.

'Fondazione Un Futuro per l'Asperger Onlus', infine, ospiterà presso Scuola Futuro Lavoro una conversazione spontanea con gli alunni e i docenti. (ANSA).