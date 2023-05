Salvini rilancia la manifestazione di Pontida dopo l'estate

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - La Lega potrebbe organizzare la tradizionale manifestazione di Pontida dopo l'estate, un'ipotesi di cui ha parlato il leader Matteo Salvini durante il Consiglio federale del partito in corso in via Bellerio a Milano. Lo fanno sapere fonti della Lega.

Tra i partecipanti alla riunione, ci sono i ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, i capigruppo in Senato, Massimiliano Romeo, e alla Camera, Riccardo Molinari e il coordinatore lombardo del partito Fabrizio Cecchetti. (ANSA).