Love Mi, torna su Italia 1 il concerto benefico ideato da Fedez

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Dopo il successo dello scorso anno, martedì 27 giugno torna su Italia 1 Love Mi, il grande concerto a scopo benefico di Fedez, in diretta da Piazza Duomo a Milano, organizzato da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. La serata evento sarà condotta da Mariasole Pollio e Max Angioni. Gabriele Vagnato sarà l'inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico e dalle 18 seguirà la prima parte del concerto in onda in esclusiva solo su Mediaset Infinity. Il live sarà trasmesso inoltre in simulcast su Radio 105 con la conduzione di Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Insieme a Fedez, sul palco di Piazza Duomo, ci saranno alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale italiana per regalare al pubblico presente e ai telespettatori una grande giornata di musica live. Lo scorso anno, oltre 20mila persone in Piazza Duomo e 1 milione 500mila telespettatori su Italia 1 hanno seguito l'evento.

La raccolta fondi avverrà tramite il numero solidale e il sito della Fondazione Fedez, sosterrà l'Associazione Andrea Tudisco Odv che, da oltre 25 anni, opera con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini provenienti da ogni parte del mondo che, non potendo essere assistiti adeguatamente nelle strutture ospedaliere della propria città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali di Roma. Offre gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie, permettendo così al bambino di vivere la malattia attraverso l'accoglienza e l'amore della famiglia e della comunità. Fornisce, inoltre, gratuitamente il servizio di clownterapia nei reparti pediatrici dei principali ospedali romani. (ANSA).