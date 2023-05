Incidente nel Pavese, ferito estratto dal furgone e salvato

(ANSA) - PAVIA, 02 MAG - Il tempestivo, e provvidenziale, intervento dei vigili del fuoco ha consentito di estrarre un automobilista che era rimasto incastrato nell'abitacolo del suo furgone dopo un incidente avvenuto questa mattina in provincia di Pavia, lungo la strada che collega Costa de' Nobili a Corteolona.

Nello scontro frontale sono rimaste ferite due persone.

Conseguenze lievi per uno dei due, mentre per il conducente del furgone la situazione è parsa più critica. Per riuscire a liberarlo dalle lamiere del mezzo è stato necessario l'utilizzo del divaricatore. L'uomo, che ha riportato gravi traumi, è stato giudicato in codice giallo e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: è sotto osservazione, ma la sua vita non è in pericolo. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).