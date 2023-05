Bertolaso, dal Pnrr non un centesimo per il personale sanitario

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Il Pnrr "non stanzia neanche un centesimo per nuovo personale sanitario" mentre chiede di realizzare "mura e attrezzature": a dirlo è l'assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso: "Chiediamo a livello nazionale norme più elastiche per incentivi a medici e infermieri". Finora sono 105 le case di comunità realizzate e 23 sui 66 previsti gli ospedali di comunità attivati. Bertolaso ha ribadito che c'è "un cronoprogramma per i prossimi mesi" e che si andrà avanti "nel momento in cui avremo la certezza che i servizi sono garantiti", ma che "la situazione per i medici di medicina generale è complicata sul piano nazionale". (ANSA).