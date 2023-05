Appiccano incendio in area dismessa e si filmano, denunciati

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati denunciati per aver appiccato un incendio a parte di una struttura dismessa dopo averla imbrattata con dei graffiti. I due sono stati individuati con certezza in quanto si erano ripresi con i telefoni sequestrati dai carabinieri.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Garbagnate Milanese (Milano), dove intorno alle 14 i militari sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco nell'ex presidio ospedaliero, una struttura abbandonata della Asst Rhodense situata in viale Forlanini, dove era stato segnalato un incendio. Mentre i pompieri spegnevano le fiamme in un altro padiglione abbandonato adiacente hanno trovato i due giovani, entrambi della zona e incensurati, in possesso di bombolette spray, coltelli e accendini. I telefoni cellulari e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e i locali interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili.