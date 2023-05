Primo maggio: PizzAut apre il secondo ristorante a Monza

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - L'inaugurazione è stata un mese fa alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma ha aperto ufficialmente oggi a Monza il secondo locale di Pizzaut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici.

Nico Acampora, creatore del progetto, ha scelto ancora una volta il primo maggio per aprire la seconda pizzeria dopo quella di Cassina de' Pecchi (Milano) attiva dal 2021: "Si vede che siamo legati alla Festa dei Lavoratori, perchè vogliamo dimostrare che i nostri figli, da sempre dimenticati, possono e devono avere un futuro lavorativo ed inclusivo", ha scritto su Facebook, spiegando che oggi è stato assunto a tempo determinato un altro ragazzo.

"In un Italia in cui il lavoro a tempo indeterminato è diventato una chimera - scrive Acampora - In un Italia in cui molte aziende che per legge dovrebbero assumere una persona disabile preferisco invece pagare le multe...In un Italia dove l'inclusione lavorativa e sociale per le persone autistiche non esiste... In questa Italia piena di contraddizioni a noi di PizzAut ci piace festeggiare tutti i "Primo Maggio" festeggiando il Lavoro Vero... con l'assunzione a tempo indeterminato dei nostri ragazzi... e oggi toccherà a Lorenzo che termina il suo tirocinio". (ANSA).