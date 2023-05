Primo Maggio: corteo a Milano dei sindacati con pioggia e vento

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - E' arrivato in piazza della Scala il tradizionale corteo del primo maggio a Milano organizzato dai sindacati che ha visto, secondo la Questura, circa 2.000 persone sfilare in una brutta giornata di vento freddo e anche un po' di pioggia.

Partito da corso Venezia poco dopo le 9, il corteo ha visto la presenza di tante sigle sindacali dietro a un grande striscione che ricorda il 75/mo anniversario della Costituzione. Presente anche il gonfalone del Comune di Milano con la presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi.

In piazza della Scala sono intervenuti i segretari generali milanesi di Cgil, Cisl e Uil, Massimo Bonini, Carlo Gerla e Enrico Vizza, seguiti dal concerto di Alberto Fortis.

Nel pomeriggio, invece, è previsto il corteo del primo maggio dei sindacati di base, con associazioni e centri sociali, che partirà alle 15 in piazza XXIV Maggio. (ANSA).