Inter usa maglia senza sponsor Digitalbits contro la Lazio

(ANSA) - MILANO, 30 APR - L'Inter scenderà in campo senza lo sponsor Digitalbits sul fronte della maglia nella gara contro la Lazio al via alle 12.30 al Meazza. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il club nerazzurro ha di fatto ufficializzato la decisione pubblicando le foto della divisa sui social prima della sfida con i biancocelesti: sulla maglia infatti non compare il logo Digitalbits, ma a differenza della Roma (che ha preso la stessa decisione di togliere il brand di criptovalute dalla divisa sostituendolo con la scritta SPQR) non compare nessuna altra scritta sul petto.

Una decisione che arriva in seguito ai mancati pagamenti da parte dello sponsor, che non ha versato nemmeno un euro dei 24 milioni previsti per l'accordo di sponsorizzazione nella stagione in corso oltre a 2,85 milioni di bonus tra questa e la passata annata. L'Inter nei mesi scorsi per lo stesso motivo aveva già tolto il logo Digitalbits dalle maglie della squadra Primavera e della squadra femminile, oltre a togliere il brand dall'elenco dei partner sul sito e dalle pubblicità a bordocampo.

Ieri, la Digitalbits Foundation aveva diffuso un comunicato per chiarire la sua posizione, sostenendo di aver avviato "la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brand Digitalbits nel futuro" e che "i contratti di sponsorizzazione riguardanti l'esposizione del brand con Inter e Roma erano stati conclusi con Zytara Labs". (ANSA).