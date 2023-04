Tutto nel finale, Roma-Milan 1-1

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Emozioni tutte nel finale all'Olimpico: Roma e Milan pareggiano 1-1 in una sfida importante per la corsa alla Champions. Novanta minuti intensi ma senza troppe occasioni da una parte e dall'altra, poi la fiammata in pieno recupero: segna Abraham al 49' la rete che fa esultare l'Olimpico. Ma al 51' il gol del pari di Saelemaekers.

Milan e Roma restano appaiate in classifica, ma per Mourinho è nuova emergenza infortuni. Costretto a uscire Kumbulla dopo pochi minuti, problemi anche per Belotti. (ANSA).