De Corato: 'Intitolare due strade a Ramelli e Pedenovi

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Chiederò che vengano intitolate a entrambi due vie della città". Lo scrive in una nota il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato (FdI), che oggi ha partecipato alle commemorazioni per Sergio Ramelli ai Giardini di via Pinturicchio e per Enrico Pedenovi al monumento di via Lombardia 66 a Milano.

"Sergio Ramelli - scrive De Corato - è ricordato dai tanti giovani di destra come un simbolo perché fu ammazzato ad appena 18 anni a pochi metri da casa sua, a colpi di chiave inglese, per la sola colpa di aver scritto un tema all'istituto Molinari in cui denunciava i crimini delle Brigate Rosse, che negli anni Settanta avvenivano anche a Milano. Nel 2005 intitolammo, con la Giunta Albertini, a lui il Parco di via Pinturicchio e in via Lombardia una targa per Pedenovi. Sul sito del Comune di Milano, nella descrizione del Parco di via Pinturicchio, è riportato che Sergio fu vittima di scontri di piazza che non sono mai esistiti! Ma di cosa stiamo parlando! Ci sono stati tre processi con altrettanti gradi di giudizio, che attestano che Sergio fu colpito a morte sotto casa, il Centrosinistra rimedi subito a tale grave errore". (ANSA).