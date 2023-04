Strage Erba: Procura, ingiustificabili accuse a magistrati

(ANSA) - COMO, 28 APR - Il procuratore di Como Massimo Astori in un lungo comunicato respinge le accuse rivolte al suo ufficio durante le indagini sulla strage di Erba, per la quale sono stati condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi e per la quale il sostituto procuratore della corte d'appello di Milano Cuno Tarfusser ha chiesto di riaprire il caso.

"Espressioni del Pg - scrive Astori - contengono accuse di condotte abusive e illegittime se non di veri e propri reati a carico di magistrati della procura di Como, a distanza di 16 anni dai fatti, senza giustificazione alcuna". (ANSA).