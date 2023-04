Spaccio nei boschi, i carabinieri sequestrano denaro e 2 fucili

(ANSA) - VARESE, 28 APR - Due fucili, cartucce e circa 12.500 euro in contanti sono stati sequestrati nei boschi tra i comuni di Malnate e Vedano Olona (Varese), dai carabinieri di Varese e dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, con il supporto di due unità cinofile del Nucleo di Orio al Serio (Bergamo), nell'ambito di un'operazione antidroga.

I militari hanno individuato e smantellato in totale cinque covi di presunti spacciatori. Uno dei fucili sequestrati era stato rubato in un appuntamento a Tradate (Varese) un anno fa. I carabinieri hanno trovato anche bilancini di precisione, e cinque biciclette e un monopattino presumibilmente rubati.

