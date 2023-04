Sit-in all'ambasciata d'Egitto chiede verità per Regeni

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Affissi sullo sfondo i quattro nomi degli imputati individuati per le sevizie e l'omicidio di Giulio Regeni. A parlare, le tante voci che sostengono questa battaglia di "giustizia e verità" per il nostro concittadino Giulio Regeni, dal cosiddetto popolo giallo alla "scorta" mediatica di Giulio. Si è svolto così un sit-in di protesta davanti all'ambasciata egiziana di Roma ed in contemporanea davanti al consolato egiziano a Milano con il sostegno del Festival dei Diritti Umani, della Fondazione Diritti Umani con l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, l'Associazione Lombarda dei Giornalisti, la Fondazione Roberto Franceschi, Articolo 21 e Aidi - Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia.

"Sono qui come cittadino del popolo giallo - ha spiegato il rappresentante della Associazione dottorandi italiani - che ha da subito cercato di impegnarsi per verità e giustizia di un collega morto sul lavoro, ricerca è lavoro e lo è a tutte le latitudini del mondo, questa è anche una battaglia in favore della libertà accademica". Hanno fatto poi appello a mantenere alta l'attenzione mediatica sulla vicenda, Beppe Giulietti, portavoce di Art.21, Paola Spadari, segretaria del Consiglio nazionale dei Giornalisti, che si è rivolta anche "al governo italiano affinché queste persone si presentino perché non è un fatto simbolico ma sostanziale" e perché "il cammino della verità per Giulio deve andare avanti, soprattutto il governo non deve demordere, mi appello al ministro Antonio Tajani e a palazzo Chigi". (ANSA).