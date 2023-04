Si fa giustizia da sé contro il marito, il giudice le toglie la casa

(ANSA) - MILANO, 28 APR - In lite col marito da tempo, mentre la figlia della coppia era stata affidata provvisoriamente alla nonna paterna, ha cambiato "la serratura dell'abitazione familiare" lasciando fuori di casa il coniuge. Un modo di farsi giustizia da sé che ha portato ora il Tribunale civile di Milano a disporre in via provvisoria ed urgente che la donna lasci "immediatamente" la "casa familiare", tra l'altro di sua proprietà, e che la bambina "rimanga collocata" assieme al padre in quell'appartamento.

La decisione è stata presa dalla nona sezione civile (presidente Fulvia De Luca). Nelle scorse settimane, riassumono i giudici, i genitori avevano raggiunto un accordo affinché la bimba stesse con la nonna paterna per un periodo, ma il 3 aprile scorso la donna "ha sostituito la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo al marito di farvi rientro il giorno successivo". I giudici nel provvedimento stigmatizzano proprio quel "comportamento" della donna che, "dopo aver raggiunto l'accordo provvisorio", ha dimostrato "di essere focalizzata sul conflitto con il coniuge a discapito dei prioritari interessi della figlia".

Da qui la decisione di ordinare che lasci immediatamente quella casa e il "provvisorio collocamento" della bambina nell'abitazione "presso il padre, con il quale la minore appare intrattenere un rapporto sereno e di fiducia". Casa familiare che, "nelle more degli accertamenti in corso", è stata assegnata al padre. I giudici hanno anche disposto "la sospensione della frequentazione materna", ossia degli incontri madre-figlia, "con riserva di riavviarla, sussistendone le condizioni" tenuto conto "degli elementi che progressivamente emergeranno". (ANSA).