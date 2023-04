Sequestrate bottiglie di birra 'alla cannabis' ma senza cannabis

(ANSA) - VARESE, 28 APR - I carabinieri Forestali di Varese e del Reparto tutela agroalimentare di Torino hanno sequestrato oltre 1.500 bottiglie di birra "alla cannabis" in vari supermercati della provincia di Varese, per "informazione non leale al consumatore". La bevanda, prodotta nella Repubblica Ceca per conto di una ditta Svizzera, sull'etichetta ha l'immagine di una foglia con la scritta "cannabis" a caratteri grandi, nonostante non contenga affatto (come da etichetta) cannabinoidi. Questo, secondo il regolamento Europeo sulla comunicazione al consumatore, rappresenta un illecito. (ANSA).