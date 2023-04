Sant'Agostino 'compie' 1300 anni, a Pavia una mostra interattiva

(ANSA) - PAVIA, 28 APR - Un'esperienza immersiva nelle vita, nelle opere, nell'iconografia di Sant'Agostino. E' la mostra interattiva "Sant'Agostino, la luce e l'immagine", presentata oggi al Castello Visconteo di Pavia. In una sala del Castello è stata creata un'installazione multimediale grazie alla quale è possibile immergersi in opere d'arte provenienti da grandi istituti museali italiani e stranieri e da materiali iconografici dagli archivi dei Musei Civici di Pavia.

Nel soffitto è stato ricreato un cielo d'oro, due enormi pannelli all'ingresso riproducono l'arca di Sant'Agostino e un desktop digitale permette al visitatore di scorrere su un grande schermo le opere d'arte raffiguranti il "Dottore della Chiesa".

Ecco, quindi, le immagini del ciclo affrescato da Benozzo Gozzoli nella chiesa di Sant'Agostino a San Gimignano, che, grazie a particolari tecniche di spazializzazione, diventano dei luoghi da percorrere virtualmente per raccontare la vita del Santo. Singoli temi sono ulteriormente 'esplorati' nei celebri dipinti di artisti quali Vittore Carpaccio, Botticelli, Filippo Lippi, come l'esempio de "La visione di Agostino" nell'incontro sulla spiaggia con il piccolo Gesù .Un'attenzione particolare è rivolta alle opere pavesi, come la tavola di fine Trecento con "Sant'Agostino in cattedra e donatori", oggi conservata nei Musei Civici, ma un tempo scomparto centrale di un grandioso polittico collocato nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.

E' una delle iniziative culturali più importanti in programma quest'anno, in occasione del 1300esimo anniversario della traslazione delle reliquie di Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia, dove sono custodite nell'Arca a San Pietro in Ciel d'Oro.

La mostra (che da domani resterà aperta per tutto il 2023) è stata presentata dal vicesindaco di Pavia Antonio Bobbio Pallavicini, dalla dirigente comunale Ivana Dello Iacono e da Laura Aldovini direttore dei Musei Civici di Pavia.

"L'esposizione - hanno spiegato gli organizzatori - coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte". (ANSA).