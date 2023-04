Già 50mila biglietti venduti per Marrageddon a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Con il cast che non era ancora stato svelato, sono già stati venduti 50mila biglietti per l'appuntamento di Milano e 20mila per il live di Napoli di Marrageddon, il festival rap ideato e diretto da Marracash, che oggi a Milano ha svelato i nomi dei suoi compagni di avventura.

Il 23 settembre a Milano all'Ippodromo Snai La Maura si esibiranno Salmo, Fabri Fibra, Shiva e Paky. Il 30 settembre a Napoli all'Ippodromo di Agnano i protagonisti saranno invece Lazza, Geolier, Madame, Marra + Guè in Santeria. "Mi piaceva - ha spiegato Marracash - celebrare finalmente l'hip hop che ha assunto un posto di rilievo nel panorama musicale italiano e farlo con un festival, che manca da tantissimo. Sarà una cosa immensa, con un palco mastodontico". Il sogno sarebbe renderlo un appuntamento fisso: "questo è il primo episodio, speriamo - ha aggiunto il rapper della Barona - che il travolgente successo lo renda annuale". (ANSA).