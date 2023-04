Emis Killa, il 19 maggio esce il nuovo album Effetto Notte

(ANSA) - ROMA, 28 APR - A oltre quattro anni dall'ultimo album solista, Emis Killa annuncia Effetto Notte, il nuovo album in uscita il 19 maggio. Il rapper ha presentato il trailer in anteprima a La Prima, un evento esclusivo a cui un gruppo ristretto di fan e amici hanno potuto partecipare seguendo gli indizi pubblicati da Emis Killa sui social i giorni scorsi.

Durante la serata, l'artista ha rivelato i primi dettagli sul nuovo progetto. Effetto Notte, chiara citazione al capolavoro cinematografico di Francois Truffaut, è stato anticipato da un trailer diretto dal regista Davide Vicari. Nel video, con riprese in controluce e a rallentatore, sono frequenti le citazioni e i riferimenti al mondo cinematografico, tra cimeli di icone di film d'autore e un set dall'atmosfera cupa e riflessiva, che rievoca l'esperienza della fase di scrittura di un disco, paragonato all'esperienza di un viaggio nel Far West. La stesura del disco, come racconta l'artista nel cortometraggio, è caratterizzata da un umore altalenante, che alterna momenti di euforia e armonia a momenti di stallo e ripensamenti. Effetto Notte è questo: un album che parla della strada fatta per arrivare alla sua realizzazione. Un obiettivo caleidoscopico riprende Emis Killa circondato da amici in un contesto informale da fine serata, ma man mano che la telecamera si allontana ci si rende conto che è tutto un set cinematografico. In sottofondo un monologo in cui l'artista si espone sul suo percorso nel passato, sulla sua percezione del mondo rap attuale e del suo posto in esso. Durante l'evento, Emis ha raccontato che l'album ha impiegato del tempo e molto impegno per essere ultimato, con una storia e un filo conduttore dall'inizio alla fine. Emis Killa recentemente ha annunciato il suo primo concerto in un palazzetto: il 28 ottobre al Forum di Assago (Milano). (ANSA).