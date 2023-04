Dal negozio ai festival con il concorso Play with music

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Avranno la possibilità di esibirsi in due dei più importanti festival europei come il Sequoie Music Park di Bologna dove condivideranno il palco con artisti del calibro di MR.RAIN, Tananai, James Bay, Carmen Consoli, Articolo 31, e il Cruilla Festival di Barcellona dove si esibiranno, tra gli altri, Alt-J e Moderat, i vincitori del concorso per giovani artisti emergenti 'Play with music' di Aw Lab.

La prima edizione del contest porta le performance live all'interno degli store Aw Lab di Milano, Napoli, Barcellona e Madrid, dove i giovani musicisti avranno l'opportunità di esibirsi dal vivo di fronte ad artisti quali, Colla Zio, Yung Snapp, Cora Novoa e Kyne. Saranno loro a condurre le quattro tappe in store, animando gli eventi con performance live.

"La musica per noi - sottolinea Elena Ranzato, Head of Marketing AW LAB - è un territorio importante così come la volontà di sostenere i sogni dei giovani, le loro ispirazioni ed il loro talento. Quest'anno la celebriamo con i festival musicali più importanti in Italia e Spagna. Perché il festival rappresenta un po' i nostri valori. La positività, l'inclusività, e la libera espressione soprattutto quella creativa". (ANSA).