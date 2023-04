Balene 'combattenti' a Milano per salvare il glicine secolare

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La sede del circolo combattenti e Reduci di Milano - che si trova fin dalla fine della Prima guerra mondiale in uno dei bastioni di Porta Volta, accanto al glicine secolare che rischia di essere rimosso per i lavori di costruzione del Museo della Resistenza - viene invasa oggi da una miriade di balene in plastica riciclata multicolor.

Il presidio delle balene combattenti di Carlo Rizzetti, artista biellese già appartenente al gruppo Cracking Art, è nel giardino esterno del circolo assegnato dal Comune ai gestori durante gli scorsi lock down per l'accoglienza esterna, ma oggi chiuso per il cantiere.

Si tratta di un modo per "sensibilizzare il Comune - spiegano gli organizzatori - sulla necessità di trovare un compromesso decoroso che salvaguardi l'integrità del complesso storico e monumentale che noi valorizziamo da anni, come associazione, con le incontestabili esigenze progettuali urbanistiche".

I multipli di balene scultura saranno ceduti in cambio di un contributo all'associazione Debra Italia, che sostiene la ricerca e la cura delle epidermiolisi dell'infanzia. (ANSA).