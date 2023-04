A Milano 'Camminare', il festival del social walking

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Camminate crepuscolari, 'forest bathing' e memory botanico al Parco Nord Milano, dove sabato 6 e domenica 7 maggio torna 'Camminare', il Festival del Social Walking dedicato al tema del viaggio lento e a piedi.

Un'iniziativa organizzata da ViaggieMiraggi, operatore di turismo responsabile, per scoprire la magia del cammino attraverso passeggiate, laboratori e racconti.

Il Festival si aprirà sabato mattina, con il bagno di bosco, o "Forest Bathing" a cura dell'Oasi Zegna di Biella, un' esperienza meditativa e trasformativa che migliora la salute potenziando la connessione con la natura. Seguirà l'incontro con Sara Bonfanti, che ha percorso, in 7 mesi di cammino, quasi 8mila km e racconterà la sua esperienza sul Sentiero Italia CAI e poi il progetto The Walking Robin per far conoscere i grandi benefici del camminare nella natura selvaggia. Alla sera, escursioni crepuscolari dedicate ai rapaci notturni e agli altri animali del Parco.

Entrambi i giorni sono previsti laboratori didattici per bambini e ragazzi come quelli di orienteering, percorsi sensoriali, memory botanico, frottage, studio degli insetti, dei ragni e degli impollinatori e letture animate.

Domenica 7 in programma una passeggiata escursionistica al Parco Nord, un incontro con il giornalista Luca Martinelli di Altreconomia sui borghi italiani e il loro recupero come forma di resistenza e uno con Stefano Ardito, giornalista, scrittore, fotografo e documentarista da più di trent'anni, che ha trasformato in una professione la sua passione di camminatore, alpinista e viaggiatore. (ANSA).