Siccità: livello lago d'Iseo torna sopra la media del periodo

(ANSA) - BERGAMO, 27 APR - Ieri alle 8 il livello del lago d'Iseo è tornato sopra la media: non succedeva da quasi un anno e mezzo e secondo gli esperti è il segnale più evidente dei benefici delle piogge di aprile che, secondo i dati elaborati dal Centro meteo lombardo, sono il triplo di quelle cadute a gennaio, febbraio e marzo di quest'anno.

In base alle misurazioni effettuate dal Consorzio dell'Oglio, ieri alle 8 il lago d'Iseo era alto 43,5 centimetri, un centimetro in più della media registrata negli ultimi 90 anni nella stessa giornata. Gli afflussi risultano essere attorno ai 40 metri cubi di acqua al secondo.

A causa della persistente siccità, non accadeva dal 17 dicembre del 2021 che il lago superasse il livello di riferimento. Per tutto lo scorso anno era rimasto al di sotto. A inizio di quest'anno la Regione aveva imposto ai gestori dei laghi di interrompere il deflusso idrico per conservare quanta più acqua possibile. (ANSA).