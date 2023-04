Scaroni: 'Con stadi nuovi venderei i biglietti a 5mila euro'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Nel mondo del calcio non si possono aumentare i ricavi se non si hanno stadi adeguati. Ne è convinto Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto al workshop su calcio e sostenibilità organizzato in università Bocconi: "Voglio rassicurare: non vogliamo aumentare i prezzi popolari, ma vogliamo avere la possibilità di ospitare aziende che possono spendere anche cifre astronomiche". Il riferimento lo dà la stretta attualità e Scaroni lo spiega accanto ad Alessandro Antonello, Ceo corporate dell'Inter. "Vivremo tra poco la semifinale di Champions: potrei vendere dei biglietti dedicati alle aziende a 5mila euro, perché sarà la partita dell'anno. In Inghilterra lo fanno da 20 anni, noi in Italia non abbiamo le strutture che ce lo consentono". (ANSA).