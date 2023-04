Per Berlusconi 23mo giorno di ricovero, quadro resta stabile

(ANSA) - MILANO, 27 APR - È trascorsa "tranquilla" per Silvio Berlusconi anche la scorsa notte, la ventiduesima di ricovero al San Raffaele di Milano. A quanto riferiscono fonti ospedaliere, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'ex premier e il quadro clinico continua ad essere "stabile", come comunicato nel bollettino medico di ieri a firma del primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo, e del primario di ematologia, Fabio Ciceri.

C'è ancora riserbo sui tempi che potrebbero portare alle dimissioni di Berlusconi e che al momento "non sono prevedibili". Il presidente di Forza Italia si trova nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale, dove è stato trasferito dopo 12 giorni in terapia intensiva. Oggi è al ventitreesimo giorno di ricovero. (ANSA).