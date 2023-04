Palladino, la prossima vittoria del Monza la più bella

(ANSA) - MONZA, 27 APR - La prossima vittoria sarà la più bella. E Raffaele Palladino spiega perché: "Significherebbe che siamo salvi e mi auguro che possa essere domani. Sarebbe il coronamento di un sogno, qualcosa che all'inizio che sembrava impossibile", spiega il tecnico del Monza alla vigilia della trasferta in casa dello Spezia, in programma domani alle 20.45.

"Da allenatore non riesco a godermele, le vittorie. Certamente sono felice, ma entro negli spogliatoi e penso già alla sfida successiva. Domani sarà una gara stimolante". (ANSA).