I ragazzi del Beccaria incontrano gli attori di 'Mare fuori'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - I giovani detenuti del Beccaria di Milano hanno incontrato questa mattina alcuni attori della serie Mare fuori, prodotta da Rai Fiction e da Picomedia, incentrata sui minori e giovani adulti detenuti in un Istituto Penale Minorile.

L'appuntamento rientra nell'ambito del progetto Palla al Centro della Fondazione Francesca Rava, nato da un accordo di collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Milano e con il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia.

Il progetto realizza percorsi di rinascita per i ragazzi detenuti presso l'IPM Cesare Beccaria e sensibilizza la Comunità sul tema del disagio giovanile.

Durante l'incontro, sono stati proiettate alcune parti particolarmente significative della serie, storie di minori e giovani adulti che sembrano avere un futuro già scritto, ma che combattono per potersene riscattare.

"I giovani dell'IPM Beccaria - racconta Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava - si sono ritrovati, seppure con le dovute differenze, nei personaggi della serie, sviluppando empaticamente un legame con i protagonisti e ispirandosi loro anche nello slancio verso una nuova vita, una seconda possibilità che tutti noi dobbiamo loro, autori di reati e di errori che hanno segnato il loro passato e ora alla ricerca di occasioni di riscatto concrete e autentiche". (ANSA).