I classici greci e latini in scena nei parchi milanesi

(ANSA) - MILANO, 27 APR - I classici del teatro greco e latino vanno in scena nei parchi e nei giardini di Milano con "Palchi Fioriti", la sessione primaverile del festival "Le mille e una piazza" di Atelier Teatro, giunto alla sua quarta edizione.

Dal 13 maggio al 10 giugno, i parchi in fiore vedranno alternarsi le opere di classici come Plauto o Apuleio. "Perché la comunità continui a rispecchiarsi e a riflettere su sé stessa è necessario che le storie continuino ad essere raccontate - dice Giulia Salis, fondatrice di Atelier Teatro - Per questo, il nome della rassegna, Le mille e una piazza, è un omaggio alla mitica Shahrazad, la cui sopravvivenza dipende dalla capacità di raccontare ogni giorno storie vecchie e nuove".

Dal 2020 ad oggi, il Festival ha portato oltre 80 rappresentazioni gratuite di teatro popolare in altrettanti luoghi di aggregazione, dai giardini urbani alle piazze, della periferia milanese.

"Le mille e una piazza 2023 - Palchi fioriti" è un progetto di Atelier Teatro, con il patrocinio del Comune di Milano, il contributo dei Municipi del Comune di Milano e il supporto delle associazioni di territorio Nolo4kids, La città del sole - Amici del Parco Trotter, Social Street San Gottardo Meda Montegani, Parco dei Triangoli. (ANSA).